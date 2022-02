Foligno, controlli dei Carabinieri: 26 multe per violazioni alla guida e 2 per mancanza del green pass

I Carabinieri della Compagnia di Foligno hanno svolto 120 servizi esterni per la repressione dei reati in genere, con particolare attenzione al rispetto della normativa volta ad impedire la diffusione del Covid 19.

I militari impiegati hanno controllato 315 veicoli, 468 persone e 95 esercizi commerciali.

Sono state elevate 26 contravvenzioni al Codice della Strada, tra le quali un sequestro amministrativo del mezzo per mancanza di copertura assicurativa ed una contravvenzione per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Inoltre, sono stati rilevati cinque sinistri stradali fortunatamente senza gravi conseguenze ed attribuibili alle avverse condizioni meteo, che hanno reso scivoloso/ghiacciato il fondo stradale.

In attuazione alle disposizioni relative alla particolare verifica del rispetto delle misure volte ad impedire la diffusione del Covid 19, sono stati controllati 46 esercizi commerciali, 133 green pass e sono state elevate 2 sanzioni amministrative per il mancato rispetto di tale normativa.