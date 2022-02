Sorpassi azzardati, velocità e niente cinture: tanti indisciplinati lungo le strade del Nursino

I Carabinieri della Compagnia di Norcia hano effettuato una serie di controlli stradali e anti Covid negli ultimi 7 giorni. Durante l'attività sono stati controllati 38 esercizi pubblici e 82 persone mediante l’impiego di 17 mezzi e 34 militari.

Una persona è stata sanzionata per mancato utilizzo della mascherina.

Circa 50 militari hanno sottoposto a controllo 94 veicoli e 150 persone, di cui 28 già note alle forze dell’ordine.

In questo ambito sono state elevate 10 sanzioni per violazioni al Codice della strada riguardanti il mancato possesso dei documenti necessari alla guida (patente e carta di circolazione), l’inosservanza degli obblighi in all’utilizzo della cintura di sicurezza, l’omessa revisione del veicolo, velocità non commisurata e sorpasso.