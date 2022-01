Norcia, controlli stradali nel fine settimana: soccorsi 3 feriti in un incidente e 3 automobilisti multati

Controlli anti Covid e stradali nella settimana dal 10 al 16 gennaio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Norcia.

Nell'attività di controllo del rispetto della normativa anti-Covid i militari hanno controllato 89 esercizi pubblici e 217 persone mediante l’impiego di 33 mezzi e 65 militari.

Nello svolgimento dell'attività ordinaria di prevenzione e repressione degli illeciti in generale, sono stati impiegati 27 mezzi e 44 militari che hanno sottoposto a controllo 102 veicoli e 151 persone, di cui 34 già note ai Carabinieri.

Sono state elevate 3 sanzioni per violazioni al Codice della strada riguardanti il mancato possesso dei documenti necessari alla guida (patente e carta di circolazione), la circolazione in orario serale con fari non funzionanti e la circolazione con la targa deteriorata e non completamente leggibile.

Nella notte tra sabato e domenica, i militari dell’Arma hanno prestato soccorso a tre persone rimaste lievemente ferite a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli a Norcia.