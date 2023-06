Assisi, posti di blocco lungo le strade e controlli nelle sale da gioco e vicino ai luoghi religiosi

Posti di blocco lungo le strade e controlli nelle sale da gioco. Gli agenti del Commissariato di Assisi sono stati impegnati in un vasto servizio di controllo del territorio con l’obiettivo di innalzare la sicurezza e prevenire i reati predatori e gli episodi di molestia e disturbo ai visitatori e ai cittadini.

I controlli, che si inseriscono nell’ambito del progetto “Borghi Sicuri”, si sono concentrati nell’assisano, meta dei turisti che, soprattutto in questo periodo, si recano nella città serafica per le solenni processioni e le celebrazioni religiose presso la Basilica di San Francesco, Santa Chiara e Santa Maria degli Angeli.

Per scongiurare i furti in abitazione e intercettare possibili trasfertisti venuti in città per compiere atti illeciti, gli operatori hanno effettuato 4 posti di controllo, utili per verificare il traffico in entrata e in uscita e sottoporre a verifiche più approfondite le persone con precedenti specifici.

Durante le verifiche, sono stati effettuati dei pattugliamenti – anche appiedati - delle vie del centro storico, con funzione di deterrenza per gli scippi, le rapine e per contrastare anche fenomeni di molestia e disturbo ai turisti, soprattutto nelle ore serali.

Il monitoraggio ha interessato anche gli esercizi pubblici dove si è proceduto a identificare i relativi avventori e accertare l’eventuale presenza di pregiudicati.

Effettuate anche le verifiche di natura amministrativa per assicurare il possesso delle licenze e il rispetto delle norme previste dal TULPS in materia di somministrazione di alimenti e bevande e di slot machine.

Gli agenti, nel corso delle attività di prevenzione nelle città hanno identificato 89 persone e monitorato 37 veicoli.