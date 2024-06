Controlli straordinari del territorio a Città di Castello e Foligno: 330 le persone identificate

Polizia di Stato, Guardia di finanza e Carabinieri hanno attuato un vasto servizio di controllo nel territorio di Città di Castello e Foligno con 330 persone identificate.

I servizi hanno riguardato anche le aree urbane del Comune di Città di Castello, dove il personale della Polizia di Stato, unitamente ai militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza, oltre agli agenti del Reparto Prevenzione Crimine, hanno effettuato un controllo del centro storico, estendendo poi il pattugliamento anche alle zone periferiche più isolate per prevenire i furti in abitazione e intercettare soggetti dediti alle attività illecite.

Durante i controlli interforze, il personale impiegato, nel corso degli 12 posti di controllo, ha identificato 206 persone e sottoposto a verifica 120 veicoli; i controlli hanno interessato anche 2 esercizi commerciali, dove si è proceduto a identificare gli avventori al fine di accertare l’eventuale frequentazione da parte di pregiudicati e ad effettuare verifiche di natura amministrativa circa il rispetto delle norme previste dal TULPS e di quelle relative al divieto di somministrazione di alcol a minori.

Il monitoraggio interforze ha riguardato anche la città di Foligno e le zone della Fiamenga, della Paciana, di Borroni e Sant’Eraclio dove il personale del Commissariato di P.S., coadiuvato dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia Locale, ha effettuato diversi posti di controllo, utili per verificare il traffico in entrata e in uscita e sottoporre a verifiche più approfondite le persone sospette o con precedenti di Polizia.

L’attività di prevenzione nel folignate ha consentito l’identificazione di 124 persone e il monitoraggio di 72 veicoli; contestate anche 2 sanzioni per violazione del Codice della Strada.

Effettuati controlli anche negli esercizi commerciali – 4 quelli monitorati – al fine di verificare il rispetto delle norme previste dal TULPS.