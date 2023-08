Rintracciato a Foligno dopo una lunga serie di furti nei negozi: denunciato

Gli agenti del Commissariato di Foligno e del Reparto Prevenzione Crimine “Umbria-Marche” hanno svolto dei controlli straordinari in centro storico e nelle zone di Fiamenga e della Paciana.

Nel corso dei servizi è stato rintracciato un 34enne, già noto alle forze dell’ordine, per reati in materia di stupefacenti, furto aggravato, ricettazione e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.

I furti sono stati commessi ai danni di esercizi commerciali, anche a Foligno. Il 34enne è attualmente gravato da un foglio di via obbligatorio con divieto di fare ritorno in territorio folignate, divieto al quale, con ogni evidenza, aveva deciso di non ottemperare.

L’uomo è stato quindi immediatamente denunciato e successivamente allontanato dalla città.

Nel corso del servizio straordinario di controllo del territorio sono stati effettuati numerosi posti di controllo, che hanno portato all’identificazione di 81 persone ed al monitoraggio di 47 veicoli.

Non sono mancate verifiche anche presso alcuni bar della città, senza che comunque emergessero criticità.