Città della Pieve, alla guida ubriachi o sotto l'effetto di droga: 5 denunce e due patenti ritirate

I Carabinieri di Città della Pieve hanno svolto un vasto servizio di controllo del territorio che ha portato all'identificazione di 157 persone e la verifica di 83 veicoli.

Al termine del servizio sono state denunciate 5 persone per guida in stato di ebbrezza, una per essersi rifiutata di sottoporsi agli accertamenti dopo un incidente e due persone sono state segnalate come assuntori di stupefacenti.

In particolare è stata denunciata una 37enne di origini campane, sottoposta a controllo alla guida della propria autovettura nella zona del Trasimeno e ritenuta responsabile di essersi posta alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico pari a 0.98 gr/L; denunciato un 40enne di origini rumene, ritenuto responsabile di essersi posto alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico pari a 2.06 gr/L; stessa sorte per un 50enne, ritenuto responsabile di essersi posta alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico pari a 1.74 gr/L; denuncia anche per un 22enne di origini toscane, ritenuto responsabile di essersi posto alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico pari a 0.87 gr/L e per un 51enne di origini marocchine, ritenuto responsabile di essersi posto alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico pari a 1.0 gr/L.

Nel corso di un ulteriore controllo alla circolazione stradale, è stato inoltre deferito in stato di libertà all’A.G. una 35enne del luogo che, alla guida della propria autovettura, dopo essere autonomamente uscita di strada si è rifiutata di sottoporsi ai previsti accertamenti alcolemici e tossicologici alla guida.

Due giovani invece sono stati trovati in possesso di un involucro contenente 6,0 gr di stupefacente tipo “hashish” e segnalati, per tanto, alla competente Prefettura quali assuntori con ritiro della patente di guida e la sostanza stupefacente sottoposta a sequestro amministrativo.