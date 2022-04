Controlli lungo le strade della Valnerina: in auto senza assicurazione o patente

Proseguono i controlli da parte dei carabinieri della Valnerina. In totale sono stati controllati 148 veicoli, 227 persone e 57 esercizi pubblici. I carabinieri di Norcia hanno multato due automobilisti, uno con la patente scaduta, l’altro con l’auto senza assicurazione, come l’automobilista multato dai carabinieri di Monteleone di Spoleto. L’Aliquota Radiomobile, invece, ha multato un conducente che viaggiava a forte velocità e in modo pericoloso.