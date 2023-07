Assisi, automobilista guida con la patente scaduta: multato

Guida con la patente scaduta, per l'automobilista scatta la multa. Il conducente è incappato nei controlli straordinari del territorio messi in atto dalla Polizia di Stato nell’ambito del progetto “Borghi Sicuri”. Controlli concentrati nell’assisano, meta dei turisti che si recano nella città serafica per visitare la Basilica di San Francesco e gli altri luoghi francescani.

Il monitoraggio ha visto impiegate le volanti del Commissariato di Assisi, coadiuvate dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche, che hanno monitorato le principali vie d’accesso alle città, le piazze delle chiese e delle Basiliche per scongiurare episodi molesti nei confronti dei turisti e dei cittadini. Controllate anche le zone residenziali per prevenire i furti in abitazione, episodi di vandalismo e degrado urbano.

Durante le verifiche, sono stati effettuati dei pattugliamenti – anche appiedati - delle vie del centro storico, con funzione di deterrenza per gli scippi e i furti con destrezza.

Il monitoraggio ha interessato anche gli esercizi pubblici – 3 quelli monitorati - dove si è proceduto a identificare i relativi avventori e verificare l’eventuale frequentazione da parte di pregiudicati; importanti anche i controlli di natura amministrativa circa il rispetto delle norme in materia, tra cui quelle che prevedono il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori.

Per scongiurare i furti in abitazione e intercettare eventuali “visitatori sospetti” venuti nell’assisano per compiere atti illeciti, gli operatori hanno effettuato 9 posti di controllo, utili per verificare il traffico in entrata e in uscita e sottoporre a verifiche più approfondite le persone con precedenti specifici o sospette.

Gli agenti, nel corso delle attività di prevenzione nelle città hanno identificato 130 persone e monitorato 79 veicoli.