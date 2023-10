Spoleto, 29enne fermato per strada con un martello e un manganello del Duce: denunciato

I Carabinieri di Spoleto hanno effettuato un vasto servizio di controllo nei diversi quartieri della città con pattuglie in auto e appiedate che hanno portato alle denuncia di due persone.

La prima denuncia è stata fatta nei confronti di un 23enne, originario del Niger, senza fissa dimora, ritenuto verosimilmente responsabile del reato di ricettazione, in quanto sorpreso alla guida di un motociclo risultato rubato e denunciato dal proprietario pochi giorni fa. Il giovane africano, da ulteriori approfondimenti è risultato, inoltre, inottemperante al decreto di espulsione dal territorio nazionale notificatogli un mese.

La seconda denuncia è stata fatta a carico di un giovane 29enne lombardo per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, in quanto durante un controllo a bordo della propria autovettura veniva trovato in possesso di un martello e di una mazza di legno, tipo “manganello”, con impresse scritte nazi-fasciste.

Durante il servizio si è proceduto, altresì, al rinvenimento nella disponibilità di un giovane ventenne del posto di circa 7 grammi di hashish, in due distinti involucri in cellophane, ritenuta di modica quantità che permetteva la segnalazione amministrativa all’autorità prefettizia.

Nel dettaglio sono state identificate 102 persone con il riscontro documentale, registrate sui data base 73 autovetture in transito con l’elevazione di 7 contravvenzioni al Codice della Strada a tutela della sicurezza stradale.