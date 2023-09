Spoleto, controlli della Polizia in città e nei luoghi frequentati dai turisti

Il personale del Commissariato di Spoleto e gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche hanno effettuato un vasto servizio di controllo, nell'ambito del progetto “Borghi Sicuri”, in tutta la provincia con l’obiettivo di innalzare la sicurezza e prevenire i reati predatori, i furti e le rapine.

I controlli hanno riguardato anche la città di Spoleto, la cattedrale di Santa Maria Assunta, la Rocca Albornoziana e gli altri monumenti storici.

Per scongiurare i furti in abitazione e intercettare eventuali “visitatori” venuti nello spoletino per finalità illecite, gli operatori hanno effettuato 5 posti di controllo, utili per verificare il traffico in entrata e in uscita e sottoporre a verifiche più approfondite le persone con precedenti specifici.

Il monitoraggio ha interessato anche gli esercizi pubblici – 4 quelli sottoposti a controllo - dove si è proceduto a identificare i relativi avventori (al fine di accertare l’eventuale frequentazione da parte di pregiudicati) e ad effettuare verifiche di natura amministrativa circa il rispetto delle norme previste dal TULPS in materia di somministrazione di alimenti e bevande e di slot machine.

Gli agenti, nel corso delle attività di prevenzione nelle città hanno identificato 127 persone e monitorato 60 veicoli.