Contro furti e scippi scende in campo la Task-Force della Polizia: pattuglie in centro e posti di blocco sulle strade

Proseguono i controlli straordinari della Polizia di Stato, nell’ambito del progetto “Borghi Sicuri” della Questura di Perugia, con l’obiettivo di prevenire furti, degrado urbano e spaccio. La tak-force - formata dalle volanti del Commissariato, coadiuvate dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche - ha pattugliato le principali vie d’accesso alle città, le piazze delle chiese, le zone industriali e le zone residenziali di Città di Castello.

Per scongiurare i furti in abitazione - perpetrati come spesso accade da pendolari del crimine proveniente da fuori regione - gli agenti hanno effettuato 8 posti di controllo lungo le principali strade della città. Mentre nell'acropoli e nell'area del Parco del Tevere sono stati effettuati dei pattugliamenti appiedati, in questo caso per scongiurare le piaghe degli scippi e dello spaccio. Il bilancio dei controlli è di: 125 persone e fermati 59 veicoli.