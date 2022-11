Contolli lungo le strade del Trasimeno, in due denunciati per guida sotto gli effetti dell'alcol

Un pomeriggio di controlli mirati lungo le strade del Trasimeno. I carabinieri della stazione di Castiglione del Lago, con il supporto dei carabinieri del Nucleo operativo di Città della Pieve, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia un uomo di origini straniere, rifiutatosi di sottoporsi agli accertamenti con l’alcoltest. Si tratta di un cinquantacinquenne che, alla guida della propria autovettura, aveva poco prima causato un incedente in cui era rimasto coinvolto un mezzo agricolo; l’uomo, all’arrivo degli operanti, si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest, e dunque ritenuto presunto responsabile di guida in stato di ebbrezza. La patente gli è stata immediatamente ritirata, e l’autovettura da lui condotta è stata sottoposta a sequestro amministrativo ai fini della confisca.

Sempre a Castiglione del Lago i carabinieri hanno sottoposto all’alcoltest un quarantenne il quale ha evidenziato un tasso pari a 1,10 grammi per litro contro gli 0,5 consentiti. Ritenuto presunto responsabile di essersi posto alla guida in stato di ebbrezza, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia, con contestuale immediato ritiro della patente di guida. Complessivamente sono stati controllati 34 veicoli ed elevato