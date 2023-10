Spoleto alla disperata ricerca del gatto di Nino Frassica: 10mila euro per farlo tornare a casa

La ricerca di Hiro, il gatto birmano di Nino Frassica, continua senza sosta. Il comico siciliano, noto per il suo ruolo nella fiction Don Matteo ambientata a Spoleto, ha lanciato un nuovo appello sui social per ritrovare il suo amato felino: “Domani 28 Ottobre partiamo per Roma. Hiro è trattenuto in una casa di Piazza Campello a Spoleto. Abbiamo fatto di tutto per farcelo ridare, ma a questo punto confidiamo nel fatto che una volta tornati a Roma possano rilasciarlo”.

E ancora: “Siamo disposti ad aumentare la ricompensa a €10.000. Il numero da contattare in caso doveste ritrovare Hiro è 3396919166. Per foto di Hiro scorrete le varie slide dopo il video. Grazie a tutti, attendiamo notizie”

Nel frattempo, i fan dell'attore si sono mobilitati per aiutarlo a ritrovare il suo gatto, condividendo le sue foto e i suoi video.