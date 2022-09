Continua l'operazione Borghi Sicuri, controlli anti-ladri nel folignate: posti di blocco, identificate 57 persone

Continua l'operazione della Questura di Perugia ribattezzata “Borghi Sicuri”, portata avanti dagli agenti del Commissariato e dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Umbria-Marche”, con lo scopo di arrivare a controllare e monitorare i territori periferici e di provincia per prevenire e contrastare i reati predatori, i furti e lo spaccio di stupefacenti.

Le pattuglie, stavolta, si sono concentrate nel centro di Foligno per poi estendere i controlli nella periferia e, in particolare, nelle aree delle località Fiamenga e Paciana nel Folignate. Sono stati effettuati, inoltre, posti di controllo lungo le strade principali di accesso e di uscita, anche al fine di assicurare una funzione di deterrenza rispetto al compimento di furti in abitazione e reati in genere. Identificate 57 persone e verificati 25 veicoli.

Nel corso del servizio, una ragazza – sottoposta a controllo – è stata trovata in possesso di una modica dose di sostanza stupefacente. E' stata segnalata alla Prefettura e la patente è stata ritirata (un minimo di mese fino ad un massimo di 12 mesi).