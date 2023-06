Spoleto, consegnati degli alamari agli allievi di Polizia: "Siate fieri di indossare la divisa"

Si è svolta presso l’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato “R. Lanari” di Spoleto, in occasione del passaggio ad agente in prova dei frequentatori del 220° corso di formazione, la cerimonia di consegna degli alamari.

Al termine della solenne cerimonia dell’alzabandiera, gli allievi agenti hanno ricevuto dalle mani del Direttore della Scuola Maria Teresa Panone i fregi da apporre sul colletto dell’uniforme, un gesto con cui si sottolinea e si valorizza, con sobrietà e formalità, l’importante passaggio di status avvenuto con l’attribuzione della nuova qualifica.

Gli alamari, proprio per la loro posizione sulla giubba, vengono montati di norma da un'altra persona: in molti casi dal collega di camera, in altri dal superiore gerarchico.

Spesso a “montarle” sono i genitori: un simbolo ideale di condivisione di valori e, se il genitore veste un’uniforme, un bellissimo passaggio di testimone tra padri e figli.

“Ricevere gli alamari non è solo un atto simbolico, ma una tappa molto significativa per il vostro percorso - ha detto Panone - Questo momento, per ognuno di voi, segna la conclusione della prima fase formativa e l’inizio dell’attività professionale. Siate fieri di indossare la divisa".

Si tratta dell’ultimo rituale del corso che prelude e prepara i nuovi agenti alla cerimonia del solenne giuramento che si terrà il prossimo 16 giugno.