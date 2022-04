Violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia: condannato a 7 anni e 10 mesi, arrestato

Sette anni e dieci mesi di carcere per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. E' stato arrestato dai carabinieri di Spello un uomo destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Spoleto, in seguito al comulo di pene maturato. I fatti per i quali è stato condannato si sono verificati a Foligno nel 2017. L'uomo è stato condotto in carcere a Capanne per scontare la pena prevista dalla magistratura di casa nostra.