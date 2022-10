Condannato per maltrattamenti in famiglia, non lo trovano in casa: 40enne arrestato

Hanno accertato che ha più volte le prescrizioni dettate dal provvedimento di affidamento in prova ai servizi sociali. Non avrebbe dovuto allontanarsi arbitrariamente dalla sua abitazione, ma gli agenti del commissariato di Foligno hanno accertato che così non è stato. Hanno controllato di sera la sua presenza a hanno riscontrato che non era a casa. Contattato non ha saputo spiegare il suo allontanamento. Per questo gli agenti hanno segnalato le violazioni al magistrato di sorveglianza che ha deciso per la revoca della misura a favore di una più restrittiva. Per questo, un 40enne di Foligno, già condannato in via definitiva per maltrattamenti in famiglia, è stato arrestato.