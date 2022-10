Condannato per furto, gironzolava tra le case del centro: arrestato

In queste ultime settimane i carabinieri della compagnia di Foligno hanno intensificato i controlli sul territorio in particolare per revenire i furti nelle abitazioni.

Nel corso di questa attività l’attenzione dei militari della Nucleo operativo e radiomobile di Foligno veniva richiamata dal comportamento assunto da un uomo che, da solo, si aggirava nel centro abitato di Foligno.

I carabinieri dopo averlo seguito per un po’ , lo hanno fermato e controllato.

Nel corso dell’identificazione è emerso che la persona era gravata da un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Milano, conseguente ad una recente condanna per furto aggravato commesso proprio a Milano.

Di seguito, l’uomo, che deve scontare in carcere una pena superiore ai due anni, è stato tratto in arresto ed è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Spoleto