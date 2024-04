Bastia Umbra, Palio de San Michele 2024: creatività in concorso per il nuovo stendardo

Nel cuore verde d'Italia, la tradizione si fonde con l’arte nel concorso indetto dall'Ente Palio de San Michele di Bastia Umbra. La competizione artistica invita talenti a progettare lo stendardo che rappresenterà lo spirito e il patrimonio del Palio 2024.

Aperto a tutti gli artisti maggiorenni, il concorso offre non solo una piattaforma per l’espressione creativa ma anche la possibilità di vincere un premio di 500 euro.

I partecipanti sono chiamati a inviare un bozzetto originale, arricchito da una descrizione dettagliata delle simbologie, dei materiali scelti e del proprio background artistico, seguendo con attenzione il regolamento.

La Giuria si riserva la possibilità di chiedere all’autore vincitore alcune modifiche o migliorie ritenute appropriate per la realizzazione finale dello Stendardo del Palio. Qualora l’artista non intenda aderire a tali istanze, lo stesso sarà escluso dal concorso e si procederà ad aggiudicare il riconoscimento al concorrente successivo nella classifica.

Con una scadenza fissata al 31 maggio 2024 per la presentazione delle proposte, l’attesa cresce per scoprire quale sarà l’immagine che catturerà l'essenza del Palio de San Michele.