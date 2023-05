Un ragazzo di 15 anni è ricoverato in prognosi riservata al Santa Maria della Misericordia di Perugia dopo essere rimasto coinvolto in un incidente lungo il vecchio tracciato della Pian d'Assino nei pressi di Mocaiana.

La moto su cui viaggiava il 15enne si è scontrata contro un'auto. Dinamica in fase di ricostruzione. Il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita.