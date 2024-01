Comuni plastic free, Corciano e Castiglione del Lago tra i più virtuosi

Corciano e Castiglione del Lago tra i comuni premiati dalla Plastic Free Onlus. Sono comnplessivamente 111 in tutta Italia in occasione della terza edizione di Comuni plastic free. "La tartaruga di Plastic Free per Corciano e Castiglione del Lago è il riconoscimento dell'impegno, costante nel tempo, e del radicamento sempre più forte di una coscienza amica dell'ambiente". Così il presidente di Tsa Trasimeno servizi ambientali, Cristian Betti, commenta il risultato ottenuto dalle due comunicazione che il 9 marzo saranno premiate per il loro impegno nel contrastare l'inquinamento da plastica.

"Raccogliere i rifiuti, differenziarli, avviarli al ciclo del recupero sono prassi fondamentali per un presente e un futuro volto alla sostenibilità - aggiunge Betti - Il risultato ottenuto dai due comuni è motivo di grande orgoglio per noi. È frutto di un riuscito coinvolgimento della comunità nel mettere in campo comportamenti virtuosi anche nelle piccole azioni quotidiane".

Questa "è la direzione nella quale vogliamo continuare a muoverci in sinergia con le amministrazioni comunali e i cittadini" conclude il presidente Betti.

