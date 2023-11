Il Comune di Valtopina cerca personale: i bandi

Il Comune di Valtopina, annuncia una nota, "è alla ricerca di due funzionari a elevata qualificazione, uno per il settore amministrativo e uno per il settore tecnico, tramite procedura di mobilità esterna volontaria fra enti pubblici, con incarico e indennità di elevata qualificazione".

Nel primo caso, si tratta un avviso di mobilità per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato per l’area dei funzionari ad elevata qualificazione (ex categoria D), con profilo di Specialista in attività amministrative. La partecipazione è aperta a funzionari con profilo amministrativo, nonché economico finanziario. È prevista l’assunzione con il conferimento dell’incarico di elevata qualificazione nel settore Affari generali, scuola, sociale, cultura e informatica.

Nel secondo caso, è stato bandito un avviso di mobilità per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato per l’area dei funzionari ad elevata qualificazione (ex categoria D), con profilo di Istruttore direttivo tecnico. Anche in questo caso, è prevista l’assunzione con l’incarico di elevata qualificazione nel settore Lavori pubblici e urbanistica.

Entrambi in bandi sono stati pubblicati sul sito del Comune di Valtopina, con scadenza 30 novembre 2023. I colloqui verranno effettuati il 6 dicembre prossimo. Requisiti e modalità di partecipazione ai due avvisi sono indicati nei bandi pubblicati sul sito dell’ente.