Giano dell'Umbria, il Comune vara bando per un posto di lavoro: il bando e il ruolo di istruttore tecnico

L'amministrazione comunale ha indetto un concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e determinato di un posto di categoria C, posizione economica C 1, per il profilo professionale di Istruttore tecnico. La domanda è consultabile sul sito web del Comune, nella sezione Amministrazione trasparente, categoria Bandi di concorso. La durata del rapporto di lavoro è prevista fino al 14 giugno 2023, eventualmente prorogabile di un altro anno.

La presentazione della domanda dovrà pervenire entro 15 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale Concorsi ed esam e può essere presentata a mano presso l'ufficio protocollo del Comune (dalle ore 8.30 alle 12), a mezzo raccomandata a/r e in forma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune, esclusivamente da indirizzo Pec. Tutti i requisiti e il modello di domanda da utilizzare sono pubblicati nella suddetta sezione del sito istituzionale del Comune.