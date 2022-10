Completamente ubriaco, infastidisce le suore del monastero: denunciato un 59enne

Si era presentato in tarda serata alle porte di un santuario di Assisi e aveva iniziato a infastidire le suore. Era completamente ubriaco. Le sorelle, intimorite dal suo comportamento, hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Gli agenti commissariato di Assisi, giunti immediatamente sul posto, hanno appurato che l'0uomo, 59 anni, dopo essersi recato presso l’istituto, in palese stato di ubriachezza, aveva cercato ripetutamente un pretesto per entrare nella struttura. Al rifiuto delle religiose, il 59enne aveva alzato il tono della voce spaventando i presenti. Si era poi allontanato prima dell’arrivo degli agenti.



Dopo aver tranquillizzato le suore, gli agenti si sono messi alla ricerca dell’uomo che è stato trovato poco distante. Dopo aver proceduto alla sua identificazione, gli agenti hanno sanzionato il 59enne per ubriachezza molesta.