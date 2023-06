Il fotografo eugubino Mattia Baldelli Passeri si autoregala uno scatto per il suo compleanno

Una foto esclusiva per Perugia Today e i suoi lettori. È il regalo che Mattia Baldelli Passeri, fotografo professionista, fa a se stesso e ai lettori.

“Nella foto è ritratto mio marito, lo stilista Tristan Song, in uno dei miei ritratti che fanno parte della mia collezione fotografica dal titolo ‘Kostauro’ – dice il fotografo eugubino - Vivo stabilmente a Shenzhen nella Cina Orientale e da poco la mia foto realizzata alla stilista britannica Dame Vivienne Westwood ha fatto il giro del mondo passando anche per i profili social della sua amica, il premio Oscar Anne Hathaway che ha deciso di ricordala usando la mia foto ma anche pagine e riviste importanti come David Bowie News e l’attrice americana Yolonda Ross protagonista del telefilm ‘The Chi’ in onda su Disney Plus. Sono anche uno dei fotografi di Nathaly Caldonazzo attualmente concorrente del programma tv ‘l’Isola dei famosi’”.

Il fotografo eugubino è, curiosamente, anche nel catalogo di Alexa e chiedete chi è Mattia Baldelli Passeri “vi risponderà e vi dirà la mia data di nascita, una cosa che mi diverte molto. Sono nel catalogo di Alexa grazie a IMDb per un film che ho fatto come fotografo nel 2012 dal titolo ‘Koning Van Katoren’”.

(Mattia Baldelli Passeri ritratto da Roberto Recanatesi)