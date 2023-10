Spoleto, con l'auto rubata contro la vetrina della gioielleria

Rubano un’autovettura per usarla come ariete contro la vetrina di una gioielleria e fare un colpo da migliaia di euro.

È accaduto a Spoleto, a danno della gioielleria Tomasini-Francia, in corso Garibaldi. I ladri sono entrati in azione intorno alle 2 della notte appena trascorsa, prima hanno segato le inferriate che proteggono l’ingresso e poi sfondato la vetrina con una Fiat Punto, distruggendo tutto e portando via un bottino ancora d quantificare. Un complice li attendeva con una seconda auto da usare per la fuga.

In pochi minuti i ladri hanno razziato quanto potevano e sono fuggiti. La proprietaria ha dato l’allarme, ma i ladri erano già scappati.

Le telecamere di sorveglianza dovrebbero aver ripreso tutta l’azione e i filmati, compreso quello di un cittadino che ha ripresto tutto da una finestra, sono stati acquisiti dalle forze dell’ordine.