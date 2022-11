Cocaina nella busta della biancheria per il paziente ricoverato, denunciato un 30enne

Droga a domicilio, anche ai pazienti ricoverati in ospedale. Un tentativo bloccato all’ingresso del San Matteo degli Infermi di Spoleto.

Un giovane, poi identificato e denunciato per tentata cessione di stupefacenti, si era presentato all’ospedale consegnando agli addetti della portineria un sacchetto da far recapitare a una persona che era lì ricoverata. Prima di procedere alla consegna, però, gli addetti si sono resi conti che nella busta, nascosta tra i vestiti, c’erano una siringa e, una più attenta ispezione, anche una bustina contenente sostanza non meglio identificata. Immediatamente erano stati avvisati i carabinieri che avevano sequestrato il materiale e proceduto a risalire all’identità di chi aveva fatto la consegna. Identificato, è stato denunciato un trentenne, mentre la polvere, dopo le analisi, è risultata essere cocaina.