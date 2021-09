La bella Umbria - L'istituto agrario "Ciuffelli" di Todi sulla copertina dell'elenco telefonico

L'istituto agrario "Ciuffelli" protagonista della copoertina della nuova edizione 2021/2022 dell'elenco telefonico "ElencoSì!" di Perugia e provincia.

L'Istituto Agrario "Augusto Ciuffelli" di Todi è la scuola di agricoltura più antica d'Italia, la cui attività è iniziata nel lontano 1863. La grafica, in fase di elaborazione in vista dell'uscita dell'elenco prevista per inizi dicembre, prevede una foto da drone di quella che è a tutti nota anche come "Cittadella Agraria", ospitata nell'ex Abbazia di Montecristo, la cui fondazione risale al 1248, luogo ricco di storia e di arte delle quali il complesso conserva tutt'oggi molteplici tracce. In copertina anche il ritratto di Augusto Ciuffelli, a cui l'istituto è intitolato e del quale ricorrono quest'anno i cento anni dalla morte.

Un omaggio, dunque, ad un'istituzione prestigiosa, che fa onore alla città di Todi e all'Umbria tutta, e a una figura che per statura ed impegno a favore della crescita regionale meritava sicuramente un riconoscimento.

"Ritengo questa iniziativa lodevole, oltre che utile per la promozione della nostra scuola, e di sicuro valore educativo, vista l'indicazione di Augusto Ciuffelli a moderno esempio di buona amministrazione" ha detto la neo dirigente dell'Istituto Agrario, Venusia Pascucci.

Il presidente di Pagine Sì! SpA , società editrice di "ElencoSì!", Sauro Pellerucci, ha voluto ribadire da parte sua come "queste scelte che aziendalmente sono state effettuate anche in tantissime altre province italiane vogliano dare un contributo alla valorizzazione e promozione dei territori, della loro storia, della loro cultura, delle loro tradizioni. In questa maniera, ha sottolineato Pellerucci, si porta a conoscenza dei cittadini che ricevono gratuitamente il nostro elenco, personaggi o situazioni che magari possono sfuggire all'attenzione e che invece,come Augusto Ciuffelli, sono un esempio di talentuosa virtù".