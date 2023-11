Todi, cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre

L'amministrazione comunale di Todi ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre. La cerimenia si svolgerà lunedì 27 novembre alle ore 11 presso la Sala del Consiglio Comunale. La senatrice Segre interverrà online, mentre sarà presente la professoresa Milena Santerini, vice presidente della Fondazione Memoriale della Shoah.

"Ci sentiamo tutti legati a livello ideale alla Senatrice per i valori che esprime, per l'impegno profuso durante tutta la sua vita per testimoniare l'orrore delle discriminazioni raziale e per diffondere la pace tra i popoli, ed è per questo motivo che riteniamo che questo evento possa essere particolarmente significativo per i ragazzi frequentanti codesto Istituto" ha ricordato l'assessore Alessia Marta.

All'evento parteciperanno alcune classi delle scuole di Todi.