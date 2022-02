Città di Castello, al Teatro degli Illuminati torna la commedia

Torna sul palco degli ''Illuminati'', una esilarante e spiazzante commedia ''Ditegli sempre di sì'', diretta da Roberto Andò, tra i più autorevoli registi italiani della Compagnia di Teatro di Luca De Filippo. In scena un folto cast tra cui risaltano Gianfelice Imparato nel ruolo del protagonista Michele Murri e Carolina Rosi che interpreta sua sorella Teresa.

Appuntamento per martedìi, 22 febbario, alle 21 al Teatro degli Illuminati a Città di Castello.

Vivace, colorata e divertente, l'opera è uno dei primi testi scritti da Eduardo De Filippo ed è basata sul perfetto meccanismo del testo in equilibrio tra comico e tragico, il cui protagonista è un pazzo metodico con la mania della perfezione.

Pur conservando le sue note farsesche, lo spettacolo suggerisce una serie riflessioni sul labile confine tra salute e malattia mentale, tra porte che si aprono e si chiudono, equivoci, fraintendimenti, menzogne, illusioni, bovarismi e lo spettatore si ritrova così in un clima sospeso tra la surrealtà tipica di Achille Campanile e un Pirandello irresistibilmente proiettato nel pastiche.

“È con grande emozione che mi accosto alla regia di un testo di Eduardo, raddoppiata dall’onore di dirigere la compagnia intestata a un grande amico e straordinario interprete: Luca De Filippo. – dice Andò – Ditegli sempre di sì è una commedia in bilico tra la pochade e un vago pirandellismo, un congegno bizzarro in cui Eduardo si applica a variare il tema della normalità e della follia, consegnando al personaggio di Michele Murri, il protagonista, i tratti araldici della sua magistrale leggerezza. L’intreccio è di una semplicità disarmante e si direbbe che l’autore si sia programmaticamente nascosto dietro la sua evanescenza per dissimulare l’inquietudine, e la profondità, che vi stava insinuando. Come se ne avesse pudore, o paura”.

Per prenotare i biglietti è a disposizione il botteghino telefonico regionale al numero 075.57542222, tutti i giorni feriali, dalle ore 16 alle ore 20 e il botteghino telefonico del Teatro degli Illuminati al numero 370.3311995, dalle ore 9 alle ore 12 dal lunedì al venerdì. I biglietti prenotati dovranno essere ritirati mezz’ora prima dello spettacolo, altrimenti verranno rimessi in vendita. E’ possibile acquistare i biglietti anche on-line sul sito del Teatro Stabile dell’Umbria (www.teatrostabile.umbria.it) e presso il Piccadilly Box Office di Collestrada.