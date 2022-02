Città di Castello, piazza Garibaldi, Mancini e Baglioni (Lega) : “Serve decoro. Vigileremo sul lavoro dell’amministrazione”

Piazza in degrado, scatta la rabbia dei tifernati. Aiuole ormai nel pieno degrado, giochi rotti, pavimentazione danneggiata sono quello che si vede in piazza Garibaldi a Città di Castello.

Dopo le numerose proteste, scatta un’interrogazione da parte del consigliere comunale e capogruppo della Lega, Valerio Mancini.

“Abbiamo effettuato un sopralluogo in Piazza Garibaldi a Città di Castello e abbiamo riscontrato una situazione di degrado che non può essere ignorata - rendono noto Mancini e il segretario cittadino Giorgio Baglioni - come Lega presenteremo un’interrogazione e chiederemo anche la trattazione del tema in commissione. C’è urgenza di provvedere ad una nuova pavimentazione della piazza, che non dovrà essere ancora di asfalto, e si dovrà anche sostituire e implementare il sistema di illuminazione di Palazzo Vitelli, patrimonio storico e artistico inestimabile, uno dei simboli della nostra città, che non viene però valorizzato come merita dall’illuminazione attuale, ma che anzi, ne risulta svilito - spiegano - inoltre sarà necessario provvedere al restauro della statua di Garibaldi e anche alla sostituzione degli arredi urbani in totale abbandono''.

''Piazza Garibaldi è un po’ il biglietto da visita di Città di Castello dato che tutti i bus che arrivano, compresi quelli turistici, si fermano proprio qui, - proseguono Mancini e Baglioni - inoltre nei pressi dovrà sorgere la piazza in onore del Maestro Burri, nella quale verrà collocata un’istallazione che l’artista ha donato a Città di Castello, pertanto è necessario che la Giunta si adoperi concretamente per riqualificare questa zona restituendole decoro. Si tratta di uno dei posti più frequentati della nostra città - concludono i leghisti - noi della Lega vigileremo affinché l'esecutivo predisponga finanziamenti e dia avvio ai lavori di riqualificazione quanto prima”.