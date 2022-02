Città di Castello, nominati i rappresentanti del Comune alla Bufalini e alla Muzi Betti

Paola Baldicchi, Giovanni Granci e Marcello Gnoni per l’Asp Bufalini.

Sabrina Balducci per l'asp Muzi Betti. Ecco i nuovi nominati del comune di Città di Castello nei consigli di amministrazione delle due aziende.

Le indicazioni sono arrivate a conclusione della procedura pubblica aperta alla partecipazione dei gruppi consiliari, dalle associazioni rappresentative di interessi diffusi o di settore e dei gruppi di cittadini, con la quale sono state raccolte le candidature per i due enti.

Per l’Asp Bufalini sono stati indicati Paola Baldicchi, Giovanni Granci e Marcello Gnoni, che resteranno in carica per quattro anni. Incarico fino alla scadenza dell’attuale consiglio di amministrazione dell’Asp Muzi Betti e comunque fino a quando non saranno completate le procedure di nomina del nuovo organismo, invece, per Sabrina Balducci, chiamata a sostituire uno dei rappresentanti del Comune cessato dalla carica.

Per l’esercizio delle funzioni previste i rappresentanti del Comune non percepiranno alcun emolumento.