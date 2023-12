All'ospedale di Città di Castello i doni li portano Elsa di Frozen e Belle

Spiderman, Elsa, Belle e altri personaggi Disney hanno animato venerdì 8 dicembre il reparto di Pediatria dell'ospedale di Città di Castello riempiendo di sorrisi e di regali i bambini ricoverati anche in questi giorni di festa. Il gesto di solidarietà è stato organizzato dall'associazione "6 luglio" di Brescia, nata lo scorso gennaio per volontà di Silvia Bocchio e Diego Iseppi, genitori della piccola Giorgia, una bambina che amava la vita ma che è stata portata via troppo presto dalla malattia.

Ad accogliere il festoso gruppo Gioia Calagreti, dirigente medico della direzione di Presidio Alto Tevere, la dottoressa Margherita Serra ed il coordinatore infermieristico Alfredo Baldicchi del reparto di Pediatria insieme ad altri colleghi. A vestire i panni di Spiderman Marco Fratini, gastroenterologo dell'ospedale di Città di Castello, che ha fatto da tramite tra l’associazione ed il nosocomio tifernate.