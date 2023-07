Città di Castello, incendio a palazzo Bufalini: vigili al lavoro

Incendio in un'abitazione presso palazzo Bufalini, a Cittàdi Castello. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell'evento, rendono noto dal comando provinciale dei vigili del fuoco, tuttavia l'incendio si è propagato all'interno della camera da letto e della mansarda. L'intervento ha necessitato della presenza del funzionario sei vigili del fuoco per verificare le strutture. Non sono stati rilevati i danni strutturali tranne un piccolo distacco di intonaco nella camera da letto, è stato, però, necessario interdire i locali camera da letto e mansarda a seguito dei danni provocati dalla combustione. Carabinieri, polizia locale e tecnico comunale sul posto per accertamenti.