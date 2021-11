Città di Castello in festa, nonna Giuditta Maria Mazzei compie cento anni

Una nuova centenaria in Altotevere. Città di Castello in festa per i cento anni di Giuditta Maria Mazzei. "Nata a Camporgiano (Lucca) il 21 novembre del 1921, si è trasferita a Città di Castello 40 anni fa", ricorda il Comune. Al pranzo di famiglia anche il sindaco di Città di Castello Luca Secondi e il parroco di Riosecco Don Giancarlo Lepri.