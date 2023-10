Città di Castello, in. auto per spacciare in centro storico: arrestati dalla polizia

In auto per spacciare cocaina. Due uomini e una donna sono stati arrestati dagli agenti del commissariato di Città di Castello dopo un conrrollo in piazza Gabriotti. Nei pressi della quale, l'auto con a bordo i tre era stato notata dai poliziotti impegnati in controlli del territorio. Dopo averli fermati e sottoposti a perquisizione, gli agenti hanno trovato in una tasca di uno dei tre, un tunisino di 46 anni, un involucro di cellophane termosaldato contenente della sostanza poi risultata essere cocaina e 210 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

La perquisizione è stata poi estesa al veicolo, dove è stato rinvenuto del materiale per il confezionamento della sostanza, e alle abitazioni degli altri due, un altro tunisino di 42enne e un'italiana 32enne. Nell'armadio dell'abitazione della giovane, gli agenti hanno rinvenuto 3 panetti di hashish, 4 involucri di cellophane sempre con hashish e un bilancino di precisione.

Su disposizione del pubblico ministero, i due uomini sono stati arrestati e portati a Capanne; la donna, invece, è agli arresti domiciliari nella sua abitazione, a disposizione dell’autorità giudiziaria.