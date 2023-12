Capodanno sicuro, controlli lungo le strade di Città di Castello contro i furti

In vista del Capodanno sono stati intensificati anche a Città di Castello i controlli straordinari del territorio, predisposti dalla questura di Perugia in tutta la provincia.

Il servizio ha visto impiegate le volanti del commissariato di Città di Castello, con gli equipaggi del Reparto prevenzione crimine Umbria Marche, che hanno pattugliato le principali vie d’accesso alla città.

Per prevenire i furti in abitazione e intercettare eventuali malintenzionati, sono stati effettuati numerosi controlli – anche appiedati - delle vie del centro storico, con funzione di deterrenza per gli scippi, le rapine e per contrastare anche fenomeni di disturbo della quiete pubblica; i pattugliamenti sono poi stati estesi capillarmente anche alle aree residenziali periferiche.

I controlli hanno interessato anche gli esercizi pubblici, dove si è proceduto a identificare gli avventori al fine di accertare l’eventuale frequentazione da parte di pregiudicati e ad effettuare verifiche di natura amministrativa circa il rispetto delle norme previste dal Tulps, tra cui quelle del rispetto dei limiti di emissione sonora e quelle relative al divieto di somministrazione di alcol a minori.

Nel corso delle attività di prevenzione gli agenti hanno effettuato 8 posti di controllo, identificato 95 persone e sottoposto a verifica 50 veicoli.