Al volante ubriaca e senza assicurazione: denuncia e multa per una 32enne

Ubriaca al volante e senza assicurazione. Patente ritirata, denuncia in Procura, auto sequestrata e multa. I militari della compagnia Carabinieri di Città della Pieve, nella tarda serata di sabato, hanno controllato una vettura condotta da una trentaduenne di origini ecuadoriane nel centro abitato di Città della Pieve.

La donna, sottoposta ad accertamenti mediante l’apparecchiatura alcoltest in dotazione, aveva un tasso alcolemico pari a 1,67 grammi per litro, ossia più di tre volte superiore al limite consentito. Per questo è astata denunciata. Nella circostanza, la patente di guida le è stata immediatamente ritirata e il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca.

I carabinieri, nel corso del controllo, hanno altresì elevato una contestazione amministrativa nei confronti della donna poiché l’autovettura da lei condotta è risultata sprovvista di regolare polizza assicurativa.