Scontro tra auto lungo la statale 71, tre persone ferite

Tre auto sono rimaste coinvolte, questa mattina, venerdì 27 ottobre, lungo la statale 71 nei pressi di Città della Pieve. Nell'incidente sono rimasti coinvolti tre automobilisti, tutti feriti e trasporti in ospedale per accertamenti. Le loro condizioni non sarebbero critiche. Secondo quanto appreso, non sarebbero in pericolo di vita. Accertamenti in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente e individuare le eventulali responsabilità. Sul posto anche i vigili del fuoco.