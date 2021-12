Covid, Il sindaco di Città della Pieve firma ordinanza: "Scuole medie tornano in Dad e luoghi al chiuso con capienza limitata"

"La situazione è sotto controllo ma il virus sta circolando sempre di più e con le feste la situazione potrebbe peggiorare. Da qui la decisione di firmare una ordinanza restrittiva per le scuole medie e nuovi limiti per la capienza massima al chiuso". L'annuncio porta la firma del sindaco di Città della Pieve, Fausto Risini, che da oggi ha messo in Dad gli studenti delle scuole medie - dopo casi di contagio e tracciamento in corso - fino al 22 dicembre prossimo. Nell'ordinanza - fino al 6 gennaio - si limitano anche gli ingressi per eventi al chiuso: "apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché delle mostre, gli spettacoli ed eventi in genere in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, sale riunioni, devono essere svolti nei limiti del 50% della capienza massima consentita e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi". Nessuna mascherina obbligatoria all'aperto.