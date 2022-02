Città della Pieve, oltre due milioni di euro per la messa in sicurezza di ponti e viadotti: i progetti

Ben 2 milioni e 110 mila euro per mettere in sicurezza ponti e viadotti di Città della Pieve di competenza della Provincia di Perugia. Il corposo finanziamento proviene dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili che rende disponibili queste risorse per il triennio 2021-2023. “Si tratta – spiega il consigliere provinciale delegato Moreno Landrini – di interventi particolarmente importanti e attesi dalla comunità locale, in quanto finalizzati a migliorare il grado di sicurezza delle infrastrutture (strade e ponti). Opere di tale natura saranno oggetto di attenzione da parte dell’Amministrazione provinciale di Perugia e saranno diffuse sull’intero territorio di riferimento, in quanto vanno ad incidere su criticità note e da tempo avvertite dai cittadini”.

"Con questa azione – spiega il sindaco pievese Fausto Risini - verranno sottoposte a un processo di verifica, controllo e consolidamento le nostre infrastrutture, aumentando il grado di sicurezza di ponti e viadotti della rete stradale comunale. Sicuramente adesso su questo fronte possiamo guardare al futuro con maggiore fiducia e ottimismo. La prossima settimana partirà la prima pulitura del sottoponte del Km 5+000 della SP 308 _2, propedeutica ai lavori di consolidamento strutturale".

Il programma di interventi prevede la ripartizione del finanziamento di 2 milioni e 110 mila euro scaglionati tra il 2021 e il 2023. Previsti interventi per 450 mila euro in questo anno; per 730 mila euro per il 2022 ed ulteriori 930 mila euro per il 2023. L’intervento più oneroso è quello che riguarda il cavalcavia che dal capoluogo, in prossimo dell'ex Ospedale, scende in direzione Ponticelli sulla provinciale 308 II tratto".