Città della Pieve, il Comune sistema le strade: la mappa dei lavori

Il Comune di Città della Pieve, con un decreto del Ministero dell’Interno, è risultato aggiudicatario di due contributi, 750 mila euro in totale, per interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di Via del Fango, Via del Cocciaro e Viale Cappuccini e lavori di miglioramento e valorizzazione di Via Icilio Vanni, comprensivi anche di illuminazione, arredo urbano e area giochi.

Nello specifico per Via del Fango e Via del Cocciaro si tratta di interventi che includono il rifacimento del piano viabile dei sottofondi, dei sottoservizi e del manto stradale che da asfalto verrà portato a pietra serena, pregiata varietà di arenaria grigia, più adatta ad un centro storico di grande valore come quello di Città della Pieve.

“Lavori che la cittadinanza attende da anni – commenta l’Amministrazione comunale - e che finalmente potranno essere realizzati, come la risoluzione dei problemi di infiltrazione nei fondi sotterranei e a piano strada causati dall'errata regimazione delle acque.

Questa tranche di opere verrà conclusa entro il 10 settembre 2022, termine che il Sindaco e l'Amministrazione Comunale si sono impegnati a portare al mese di giugno per evitare disagi dovuti ai cantieri durante i mesi estivi”.

Per Viale Cappuccini è invece prevista la messa in sicurezza della viabilità e della pedonabilità ed in Via Icilio Vanni la creazione, l'ottimizzazione e l'ampliamento delle infrastrutture viarie, illuminazione ed arredo urbano, compresi interventi migliorativi sull'area giochi.

I progetti prevedono anche la perizia dello stato di salute del verde pubblico esistente ed i lavori di riqualificazione delle infrastrutture verdi, nell'ottica di salvaguardia, incremento e tutela della biodiversità anche all'interno del contesto urbano.