Città della Pieve, incendio in un magazzino: tre squadre per arginare le fiamme

Non ci sono feriti ma sono ingenti i danni provocati dall'incendio che oggi pomeriggio ha preso di mira un magazzino esterno e parte di un capannone - di proprietà di un mobilificio del posto - che si trova presso Vocabolo Fornace in Frazione Ponticelli, comune di Città della Pieve. Presenti sul posto, dalle 15 di oggi, Vigili del Fuoco del comune e 2 squadre dalla centrale di Perugia in supporto. Le fiamme sono state domate dopo diverse ore. Sono stati effettuati dei rilievi per risalire alle cause dell'incendio che ha coinvolto il mobilificio.