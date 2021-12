Città della Pieve, carabinieri in strada: multe, droga sequestrata e patenti ritirate

Un fine settimana intenso di controlli a Città della Pieve, dove i carabinieri della locale Compagnia hanno perlustrato e monitorato il territorio (frazioni comprese) al fine di prevenire e reprimere reati e violazioni al Codice della Strada e verificare il rispetto delle normative legate all'emergenza coronavirus.

Un'attività che ha portato i militari a controllare 197 persone e 137 veicoli, con 5 contravvenzioni (due per mancata copertura assicurativa, altrettante per mancato utilizzo della cintura di sicurezza e una per sorpasso in condizioni di divieto). Due vetture sono state contestualmente sottoposte a sequestro amministrativo mentre è stata denunciata una persona sorpresa al volante in stato d'ebbrezza (con un tasso di 2.07 g/L). Sequestrato infine mezzo grammo di cocaina a un cittadino albanese segnalato come 'assuntore' alla Prefettura.

Importanti anche i risultati ottenuti più in generale nelle ultime settimane dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Città della Pieve che hanno controllato 868 persone e 643 autovetture (sequestrandone 5), elevato 31 sanzioni e ritirato 3 patenti (una per mancata copertura assicurativa e due per guida in stato di ebbrezza), Denunciate inoltre tre persone per guida in stato di ebbrezza (sorpresi al volante con tassi alcolemici rispettivamente di 1.60, 1.84 e 2.47 g/L) e sequestrati un grammo di cocaina, due di hashish e 5 di marijuana.