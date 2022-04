Città della Pieve da record, a Pasqua i turisti sono aumentati dell'80% rispetto al 2019

Che il 2022 sia l'anno buono? Quello della rinascita? Secondo i dati dell'Ufficio turistico comunale, che ha elaborato un report relativo alle presenze nel periodo pasquale, sembrerebbe proprio di sì. E ache in maniera netta, se si considera l'80% in più fatto segnare quest'anno rispetto al 2019, quindi quando ancora la pandemia era sconosciuta e si viaggiava liberamente.

Il report è stato reso noto dal sindaco, Fausto Risini, e dal vicesindaco e assessore al Commercio e Attività Produttive, Turismo e Strutture Ricettive, Lucia Fatichenti.

Un report in cui si evidenza che le presenze registrate nel periodo di Pasqua 2022 sono aumentate dell'80,423% rispetto alla Pasqua 2019. "Un risultato sicuramente promettente – commentano gli Amministratori - se consideriamo che il dato rapportato è addirittura di un periodo pre-covid. L'impegno profuso nei progetti legati alla promozione turistica sta dando buoni frutti, anche se ancora non sufficienti dal punto di vista economico per permettere ai nostri operatori di recuperare quanto perso durante l'emergenza".

"La pandemia – prosegue il sindaco Risini – ha avuto delle ricadute importanti sulla nostra economia e sicuramente nella ripresa del settore turistico ha giocato e giocherà un ruolo fondamentale la corretta allocazione dei fondi pubblici. Noi abbiamo deciso sin da subito di investire budget importanti sul completo restyling della brand image, della brand identity e della brand reputation, sul marketing, sulla promozione e sulla detassazione degli operatori. E questa strategia sta ottenendo un buon riscontro. Auspichiamo che gli investimenti propedeutici alla promozione della stagione estiva confermino il trend ascendente e segnino il 2022 come anno della rinascita di Città della Pieve nel settore turistico". Insomma, Luca Argentero, concittadino illustre insieme al presidente Mario Draghi, ma anche testimonial di tutta la campagna promozionale della città, sembra aver portato decisamente bene.