A Città di Castello il teatro batte i social, biglietti gratis per gli under 30

“Venite a teatro, è più divertente dei social”. A Città di Castello il teatro batte i social grazie a una azienda e un progetto che consente l’ingresso gratuito a tutti gli studenti delle scuole superiori cittadine e ai ragazzi under trenta. Il progetto del prende il nome dal motto del teatro cittadino, quello degli Illuminati, “Videor ut video”, e oltre all’ingresso gratuito coinvolge i giovani in ogni aspetto della macchina teatrale, dall’allestimento all’accoglienza, mettendoli a confronto con le molteplici professionalità che entrano in gioco in ogni rappresentazione. Ieri sera, in occasione dello spettacolo “Sempre domenica” della compagnia Controcanto, in scena proprio al Teatro degli Illuminati, a margine dell’incontro degli studenti con gli attori, alcuni di loro hanno idealmente invitato i coetanei a “venire a teatro superando i pregiudizi che non sia un luogo per giovani e dando una possibilità a questa forma di arte ma anche di intrattenimento”. “Il teatro per la nostra generazione cresciuta con i social è un’esperienza nuova ed emozionante. Siamo sempre protagonisti, anche da spettatori per il rapporto diretto con gli attori che recitano a pochi metri da te” hanno commentato ancora i ragazzi. L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale di Città di Castello nell’ambito della stagione di prosa e danza in collaborazione con il Teatro Stabile dell’Umbria e grazie al sostegno dell’azienda Olio Ranieri che acquista i biglietti per l’ingresso gratuito degli studenti.

“Avere messo in campo un’azione specifica per coinvolgere gli studenti ed i giovani nella Stagione di prosa e danza, grazie al supporto di Olio Ranieri, sta dando i suoi frutti – ha dichiarato l’assessore alla Cultura, Michela Botteghi - consentendo l’accesso gratuito a tutti gli spettacoli in programma, di Sogepu, gestore del teatro e della cooperativa “Il Poliedro”. Il primo ostacolo da abbattere per far sperimentare questa arte meravigliosa ai giovani è infatti abbattere la soglia di accesso e se ci siamo riusciti è grazie ad un imprenditore, la famiglia Ranieri, che ha scommesso con noi sulla possibilità che con la cultura si mangi”. "L’intento è quello di avvicinare le giovani generazioni al mondo del teatro e far scoprire loro il fascino della prosa". L’azienda, Olio Ranieri, ha acquistato 60 abbonamenti e prenotato l’intero quarto ordine per tutta la stagione di prosa 2023-2024, (8 spettacoli). Nel sito internet, creato appositamente, (all’indirizzo www.tastethetheatre.it), gli under 30 possono di volta in volta registrarsi e chiedere i biglietti per partecipare agli spettacoli in cartellone, ed unirsi ai gli studenti. “Raccontare la storia di Taste the Theatre è raccontare di giovani tifernati che da sei anni si ritrovano, durante la stagione teatrale, per godere del ricco panorama degli Illuminati di Città di Castello", hanno precisato, Raoul e Rachele Ranieri, titolari dell’azienda.