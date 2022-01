Ancora una truffa online a danno di un giovane: la playstation dei suoi sogni pagata ma mai arrivata a casa

I Carabinieri hanno denunciato un 50enne italiano che avrebbe truffato una 21enne di Citerna nell'acquisto di una playstation 5 di valore, regolarmente pagata ma mai arrivata a destinazione. L'umbro, tramite bonifico, aveva versato 509,99 euro convinto di aver messo le mani su una console considerata dagli esperti "ricercatissima e difficile da ritrovare".

Purtroppo, dopo il pagamento, non vedendolo arrivare e non riuscendo più a contattare il venditore in alcun modo, la giovane ha capito di essere stata truffata. Presentata la denuncia per truffa ai Carabinieri, che sempre più spesso si trovano ad effettuare indagini di questa tipologia, sono stati avviati gli accertamenti riuscendo a risalire ed identificare il presunto autore della truffa, peraltro già conosciuto dagli investigatori per analoghi reati. Ulteriore denuncia per truffa in attesa di giudizio.