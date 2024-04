Marsciano, disordini e pregiudicati nel locale: il questore dispone la chiusura per 30 giorni

I Carabinieri della Compagnia di Todi hanno chiuso un locale di Marsciano per 30 giorni in esecuzione di un provvedimento del questore di Perugia a seguito di episodi di disturbo del vicinato e per motivi di sicurezza che hanno generato grande preoccupazione tra i cittadini e i residenti della zona.

I militari dell’Arma dei Carabinieri, intervenuti cinque volte nell’ultimo anno per disordini, liti ed altri episodi ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, hanno, altresì accertato – in almeno 16 occasioni - che il locale è abituale ritrovo di persone pregiudicate.

Data la gravità degli accadimenti, i militari hanno provveduto a formulare una proposta di sospensione dell’attività e della licenza per un periodo di 30 giorni.

A dare esecuzione al provvedimento del Questore sono stati i militari dell’Arma dei Carabinieri che hanno provveduto alla notifica degli atti ed alla chiusura dell’attività.