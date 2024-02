Todi, cinghiali a spasso nel parco della Consolazione

Sorpresa questa mattina per studenti, professori, turisti e tuderti in generale per un gruppo di cinghiali che cercava cibo nei pressi del parcheggio del Tempio della Consolazione a Todi.

Appena termina la boscaglia e inizia il prato vicino ai posti auto del parcheggio, chiunque ha parcheggiato la vettura ha potuto vedere almeno quattro esemplari di cinghiale che si aggiravano in cerca di cibo, incuranti degli umani che transitavano nell'area.

Non è la prima volta che animali selvatici vengono avvistati intorno alla Consolazione e, in qualche caso, fin sopra al colle di Todi, nell'area verde della Rocca.